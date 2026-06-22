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Mejores momentos | La Gran Batalla

“Confiad en la vida”: el valioso consejo de Antoñito Molina a los talents de La Voz Kids

La Gran Batalla de La Voz Kids arrancó de manera arrolladora, con un preparadísimo equipo de Antonio Orozco. Tras las actuaciones, el asesor Antoñito Molina quiso tener unas bonitas palabras con los jóvenes.

“Confiad en la vida”: El valioso consejo de Antoñito Molina a los talents de La Voz Kids

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Borja Tamayo
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Llegar a La Gran Batalla de La Voz Kids es ya todo un éxito en la carrera de estas jovencísimas estrellas. Los talents han demostrado una vez más sus increíbles dotes sobre el escenario y tanto los coaches como los recién llegados asesores se han quitado el sombrero frente a ellos.

No todos han podido pasar de ronda. Por eso, el asesor de Antonio Orozco, Antoñito Molina, no dudó en regalarles unas bonitas palabras de aliento antes de conocer quiénes serían los afortunados para continuar dentro del programa. Un consejo que les ha dado desde la experiencia de quien tuvo que pelear contra viento y marea para llegar a donde está hoy.

“Llevo muchos años cantando y soñando con hacer algo que a la gente le gustara”, empezaba Molina: “Durante mucho tiempo sentía que lo que yo quería que me pasara, no me pasaba”. Así, el cantante recordaba las dificultades de sus inicios para, acto seguido, animar a los niños allí presentes.

“A lo largo de los años y del tiempo me he dado cuenta de que todo lo que me ha pasado estaba escrito para que ahora me pasaran cosas buenas”, continuaba: “Pase lo que pase, vuestro destino está escrito. Confiad en la vida, porque la vida es un regalo”. ¡Revive este bonito momento de La Gran Batalla en el vídeo de arriba!

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