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Mejores momentos | 22 de junio

Jorge Fernández, obligado a corregir a un concursante: “Se lo tienes que dar de verdad”

El concursante cae en el Se lo doy, pero olvida darle los gajos a Sonia y el presentador le regaña.

Jorge Fernández, obligado a corregir a un concursante: “Se lo tienes que dar de verdad”

Jorge Fernández, obligado a corregir a un concursante: “Se lo tienes que dar de verdad”

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Marta Jorge
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Jose no ha tenido muy buena suerte en este programa de La ruleta de la suerte. Tras caer en Se lo doy, ha decidido darle el Empiezo yo y la mitad del Gran premio a su compañera Sonia.

Marina, que ha sido la más afortunada, ha comentado que a ella no le iban a dar nada. “No vas a pillar nada”, le ha contestado Jorge Fernández.

“No vale decir a Sonia y no dárselo”, le ha dicho bromeando el presentador, al ver que Jose no le había dado los gajos. El concursante se los ha ofrecido a su compañera entre risas, al darse cuenta: “Sí, sí”, ha dicho avergonzado. ¡Vuelve a ver este divertido momento en el vídeo!

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Antena 3 » Programas » La ruleta de la suerte

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