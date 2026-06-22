Jorge Fernández, obligado a corregir a un concursante: “Se lo tienes que dar de verdad”

Jose no ha tenido muy buena suerte en este programa de La ruleta de la suerte. Tras caer en Se lo doy, ha decidido darle el Empiezo yo y la mitad del Gran premio a su compañera Sonia.

Marina, que ha sido la más afortunada, ha comentado que a ella no le iban a dar nada. “No vas a pillar nada”, le ha contestado Jorge Fernández.

“No vale decir a Sonia y no dárselo”, le ha dicho bromeando el presentador, al ver que Jose no le había dado los gajos. El concursante se los ha ofrecido a su compañera entre risas, al darse cuenta: “Sí, sí”, ha dicho avergonzado. ¡Vuelve a ver este divertido momento en el vídeo!

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