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Mejores momentos | La Gran Batalla

“Pedí al de sonido que me acompañara”: el tierno y desconocido miedo de Leire Martínez en su debut en los escenarios

La artista, asesora de Edurne en La Voz Kids, ha desvelado detalles de la primera vez que actuó sobre un escenario.

Leire Martínez

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Julián López
Julián López
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Edurne ha demostrado en La Gran Batalla el gran equipo que ha formado para ganar La Voz Kids. Sus tres batallas fueron apoteósicas, pero la que protagonizaron Martina, Lucía, valeria, Sophia y Judith estuvo a otro nivel.

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Las chicas demostraron una arrolladora personalidad sobre el escenario, muy seguras de sí misma, y disfrutando en todo momento de la actuación. Una confianza que dejó alucinada a Leire Martínez, la asesora de Edurne, debido a la edad que tiene alguna de las integrantes.

“¡Qué manera de pisar el escenario!”, alababa Leire, recordando que ella pisó por primera vez el escenario siendo adulta, con edad de votar, ¡y que no podía levantar la mirada hacia su público!

“Recuerdo mi primera actuación mirando al suelo”, desvela Leire Martínez, añadiendo de manera tierna que le tuvo que pedir al técnico de sonido que le acompañara hasta las escaleras para subir al escenario. ¿Te imaginabas a Leire así? ¡Dale al play y no te pierdas esta confesión de la artista!

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