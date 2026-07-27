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Imágenes inéditas de la Gran Final de La Voz Kids: Fonsi y Orozco enseñan el backstage más divertido

El sábado pasado la Gran Final de La Voz Kids nos hizo vibrar a todos, pero hubo algunos momentos que no se vieron en televisión y que vamos a poder revivir gracias a Fonsi y Orozco, que se encargaron de grabarlo ¡todo!

Luis Fonsi, coach de La Voz Kids

Fonsi y Orozco nos regalan contenido inédito: así se vivió la Gran Final de La Voz Kids tras las cámaras

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Marta Jorge
Publicado:

Todavía estamos con las emociones a flor de piel tras la Gran Final de La Voz Kids. Afortunadamente, Luis Fonsi y Antonio Orozco estuvieron muy atentos para inmortalizar algunos momentos que no se vieron en televisión.

Hemos podido colarnos al backstage y conocer a algunos de los profesionales que están detrás de cámaras haciendo que el programa salga rodado. Fonsi también ha aprovechado para darle un toque de humor bromeando sobre el proceso de microfoneado: “Me agarran las nalgas y dicen que es parte del proceso” ha asegurado entre risas.

El ambiente entre bambalinas era maravilloso. Desde el público contagiando su entusiasmo minutos antes del arranque de la gala, hasta las emotivas declaraciones de los asesores y artistas invitados. Entre ellos, un entregado Manuel Turizo que no ha dudado en compartir algunas palabras tras su gran actuación.

Pero si hablamos de momentos destacados, uno de ellos fue sin duda la actuación de Pablo López. Su invitación era un secreto absoluto, aunque Fonsi ya olía algo raro al ver el despliegue del plató: “Veo un piano, y cuando veo un piano pienso en…”. ¡Incluso hemos podido ver algún momento de la revelación del ganador, Eduardo!

Si tú también estás nostálgico después de la Gran Final de La Voz Kids, no puedes perderte el vídeo de arriba. ¡Dale al play y revive la emoción!

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