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Actuaciones | La Gran Batalla

La batalla de los más pequeños del equipo Fonsi hace llorar a Melody en La Voz Kids

Enzo, Lola, Mila y Dani emocionan al plató de La Voz Kids con una preciosa versión de ‘Tightrope’

Los Chiquitines

La batalla de los más pequeños del equipo Fonsi hace llorar a Melody en La Voz Kids

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Celia Gil
Celia Gil
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La Gran Batalla del equipo de Luis Fonsi dejó uno de los momentos más emotivos de la noche gracias a sus talents más pequeños. Enzo, Lola, Mila y Dani unieron sus voces sobre el escenario de La Voz Kids para interpretar ‘Tightrope’, protagonizando una actuación llena de dulzura, emoción y sensibilidad.

Los cuatro artistas brillaron juntos en una puesta en escena muy especial que logró emocionar tanto a los coaches como a los asesores. La conexión entre ellos y la inocencia con la que defendieron la canción conmovieron especialmente a Melody, que no pudo contener las lágrimas al terminar la actuación.

“¡No me llores, que lloro yo!”, le dijo Lola a la asesora al verla emocionarse. Un comentario tan espontáneo como entrañable que terminó de conquistar al público en el plató.

Melody quiso resumir lo que había sentido con una reflexión que emocionó a todos: “Una vez más, los niños son lo mejor que tiene este mundo”. ¡Así ha sido la batalla más emotiva del equipo de Fonsi en La Voz Kids!

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