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Luis Fonsi, Edurne y Antonio Orozco visitan El Hormiguero

Los coaches de La Voz Kids visitan el plató de Pablo Motos para hablar de la nueva edición.

Luis Fonsi, Edurne y Antonio Orozco

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Carmen Pardo
Publicado:

Tres de los cuatro coaches de La Voz Kids abrirán la semana en El Hormiguero para presentar esta nueva edición que promete sorpresas y mucha emoción.

Luis Fonsi, Edurne y Antonio Orozco se sentarán en el plató del programa de Pablo Motos para dar todos los detalles de la nueva edición que está a punto de comenzar y promete sorprender con unas voces capaces de conquistar al público.

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