Luis Fonsi, Edurne y Antonio Orozco visitan El Hormiguero

Tres de los cuatro coaches de La Voz Kids abrirán la semana en El Hormiguero para presentar esta nueva edición que promete sorpresas y mucha emoción.

Luis Fonsi, Edurne y Antonio Orozco se sentarán en el plató del programa de Pablo Motos para dar todos los detalles de la nueva edición que está a punto de comenzar y promete sorprender con unas voces capaces de conquistar al público.