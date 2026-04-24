Antonio Orozco: la emoción hecha música llega a La Voz Kids 2026

Antonio Orozco es una de las voces más reconocidas y admiradas de la música española. Desde que comenzó su carrera a principios de los años 2000, el artista barcelonés se ha creado una reputación de cercanía y cariño con sus seguidores. Sus primeras canciones, como ‘Devuélveme la vida’, lo dieron a conocer al gran público.

Orozco no ha dejado de conquistar corazones y escenarios con baladas como: ‘Estoy hecho de pedacitos de ti’, ‘Mi héroe’ o ‘Entre sobras y sobras me faltas’, con las que ha logrado situarse como uno de los artistas más relevantes de España.

Sus discos son sinónimo de éxito y sus giras lo han llevado por numerosos escenarios, donde siempre destaca por la cercanía con el público en cada concierto.

¿Logrará su primera victoria como coach de La Voz Kids?

El artista regresa con la misma ilusión y compromiso que siempre lo han caracterizado, además de su gran éxito en las ediciones para adultos en las que ha logrado tres victorias, en la edición de 2024 logró su última victoria con Manuel Ayra.

Para Orozco, el programa es una oportunidad única para descubrir nuevas voces y ayudar a los más pequeños a dar sus primeros pasos en el mundo de la música.

Con su cercanía, su entusiasmo y su profunda pasión por el escenario, el cantante vuelve dispuesto a vivir una nueva aventura junto a una generación de jóvenes talentos que sueñan con hacer de la música su camino.