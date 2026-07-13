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Charo asegura que se ha quemado el exterior de su casa y sus olivos tras el incendio de Bédar

Charo, vecina de Bédar, ha vivido ya tres incendios con este último, y reconoce sentir mucho miedo. No está dispuesta a aguantar más y menos después de este grave acontecimiento forestal..

Charo

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Marta Ruiz Romero
Marta Ruiz Romero
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Uno de los incendios más graves provocados por la ola de calor se ha declarado en el municipio almeriense de Bédar. El balance provisional deja 12 fallecidos, 23 desaparecidos y cuatro heridos graves. Mientras muchos vecinos fueron evacuados, otros permanecieron en sus viviendas. Algunos expertos, como Paco Castañares, han criticado la gestión de la emergencia y consideran que las evacuaciones son el reflejo de una deficiente gestión forestal.

Incendio

Hoy conocemos el testimonio de Charo, vecina de Bédar desde hace 40 años. Explica que el exterior de su vivienda ha quedado completamente calcinado, aunque, por fortuna, el interior se ha salvado. Relata que vio cómo las llamas devoraban los pinos y los olivos, mientras la ceniza lo cubría todo. Incluso el patio interior de su casa quedó reducido a cenizas. "La casa está bien", afirma, aunque reconoce que todo el entorno ha quedado arrasado por el fuego.

Ante el avance de las llamas y el miedo, decidió abandonar su hogar en coche junto a su perro, su nieto y la novia de este, ambos de 18 años. Antes de marcharse también avisó a un vecino suizo, que optó por quedarse en casa con su mujer. Sin embargo, cuando salió a comprar, los equipos de emergencia le impidieron regresar debido al incendio, por lo que permaneció tres días sin poder reunirse con ella. Afortunadamente, todo quedó en un gran susto y ambos ya están de nuevo juntos.

Charo pudo regresar a su vivienda ayer por la tarde. Aunque las autoridades autorizaron el acceso a partir de las cuatro, no volvió hasta las seis. Al llegar comprobó que el fuego había destruido varias tuberías y la casa seguía sin suministro de agua, por lo que actualmente se encuentra alojada en casa de una amiga. Todavía muy afectada por lo vivido.

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