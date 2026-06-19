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Mejores momentos | 19 de junio

La espontánea introspección de Jorge Fernández: “Cada vez aguanto menos tontos y menos tonterías”

“¡Prefiero subir un ochomil!”, ha asegurado el presentador al revelarse el panel.

La espontánea introspección de Jorge Fernández

La espontánea introspección de Jorge Fernández: “Cada vez aguanto menos tontos y menos tonterías”

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Carmen ha resuelto el panel de la letra oculta de este programa de La ruleta de la suerte con el que la concursante ha afirmado estar de acuerdo. Además, Jorge Fernández ha añadido su opinión abiertamente.

El presentador ha confesado que “prefiere subir un ochomil que aguantar tonterías todo el día”. Este arranque de espontaneidad ha provocado la risa de los concursantes, que han parecido estar de acuerdo.

En este momento de sinceridad, Jorge Fernández también ha reconocido una realidad: “Cada vez aguanto menos tonterías”. La concursante ha acabado sumando 500 euros en su marcador cerrando este divertido momento. ¡Vuelve a ver la confesión del presentador en el vídeo!

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