Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

CRÓNICA

Mucho dinero repartido y un parto justo antes de empezar: las sorpresas que nos deja La ruleta de la suerte noche

Una edición marcada por las sorpresas y por la mala suerte de María José, quien se ha ido con un marcador mucho más pequeño de lo que se merecía porque no ha parado de regalar dinero.

Concursantes de La ruleta de la suerte noche

Publicidad

Los concursantes han luchado por incrementar sus marcadores, con espectaculares tiradas y grandes premios.

Pero también han habido momentos agridulces, María José ha vivido varios de ellos. La concursante ha tenido la mala fortuna de caer en el se lo doy en varias ocasiones. “Creo que voy haciendo uno, otro” le ha dicho María José al presentador, haciendo referencia a las tantas veces que ha regalado el dinero.

María José, concursante de La ruleta de la suerte

María José ha acabado con 5.000 euros en su marcador final, pero quien se ha beneficiado y mucho de la mala suerte de maría José ha sido Lolo, quien ha terminado con 20.075 euros.

El concursante ha sacado mucho partido a estar un turno detrás de María José. En una ocasión ha llegado a ganar 5.600 euros tirando tan solo una vez gracias al dinero que le había dado su compañera.

Lolo, concursante de La ruleta de la suerte noche

Desi, por su parte, no ha tenido tanta suerte como Lolo, pero aun así ha logrado 4.175 euros. Y además se va a casa corriendo porque justo antes del programa ha recibido la mejor de las noticias: ¡ha sido padre!

Desi, concursante de La ruleta de la suerte noche

Lo que si han podido disfrutar los concursantes ha sido de la maravillosa banda de música del programa. Capitaneada por Tayra Taylor y Joaquín Padilla, los músicos han dejado momentazos como su interpretación de Nancy Sinatra que ha fascinado a Jorge Fernández.

La banda de La ruleta de la suerte noche

¡Espectacular programa! Revive los mejores momentos pinchando en los vídeos.

Antena 3» Programas» La ruleta de la suerte» La Ruleta de la Suerte Noche

Publicidad

Programas

La indignación de Eva Soriano tras caer del tablón

La indignación de Eva Soriano tras caer del tablón: “Tenéis el uno de esta noche”

Concursantes de La ruleta de la suerte noche

Mucho dinero repartido y un parto justo antes de empezar: las sorpresas que nos deja La ruleta de la suerte noche

Karlos Arguiñano

El truco casero de Arguiñano para que no se levante el hojaldre: “Lo puede hacer cualquiera”

Julio Iglesias
Repasamos

El escándalo sexual de Julio Iglesias: presuntas agresiones, pruebas y una supuesta "mano negra"

Desi, concursante de La ruleta de la suerte noche
MEJORES MOMENTOS

Desi, obligado a salir corriendo del programa porque ¡ha sido padre!

María José, concursante de La ruleta de la suerte
MEJORES MOMENTOS

¡Qué mala suerte! Esta concursante no deja de regalar dinero: “Ya no me hace ninguna gracia”

María José no se lo puede creer, la concursante ha tenido uno de los peores programas de cara a la puntería en la ruleta.

La banda de La ruleta de la suerte noche
MEJORES MOMENTOS

La banda deja boquiabierto a Jorge Fernández con este temazo: “¡Qué canción más bonita!”

El estreno del marcador de este concursante ha dado pie a una espectacular interpretación de la banda.

Lolo, concursante de La ruleta de la suerte noche

Este concursante consigue 5.600 euros en una sola tirada: “Esto ha sido casi mínimo esfuerzo”

La abuela de Daniel Illescas

Las bonitas palabras de Carmen, la abuela de Daniel Illescas: “Él mira mucho por la familia”

Julio y Miranda

Entramos en el refugio de la mujer de Julio Iglesias tras el escándalo sexual: así es Indian Creek, el búnker de los millonarios

Publicidad