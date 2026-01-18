Mucho dinero repartido y un parto justo antes de empezar: las sorpresas que nos deja La ruleta de la suerte noche

Los concursantes han luchado por incrementar sus marcadores, con espectaculares tiradas y grandes premios.

Pero también han habido momentos agridulces, María José ha vivido varios de ellos. La concursante ha tenido la mala fortuna de caer en el se lo doy en varias ocasiones. “Creo que voy haciendo uno, otro” le ha dicho María José al presentador, haciendo referencia a las tantas veces que ha regalado el dinero.

María José ha acabado con 5.000 euros en su marcador final, pero quien se ha beneficiado y mucho de la mala suerte de maría José ha sido Lolo, quien ha terminado con 20.075 euros.

El concursante ha sacado mucho partido a estar un turno detrás de María José. En una ocasión ha llegado a ganar 5.600 euros tirando tan solo una vez gracias al dinero que le había dado su compañera.

Desi, por su parte, no ha tenido tanta suerte como Lolo, pero aun así ha logrado 4.175 euros. Y además se va a casa corriendo porque justo antes del programa ha recibido la mejor de las noticias: ¡ha sido padre!

Lo que si han podido disfrutar los concursantes ha sido de la maravillosa banda de música del programa. Capitaneada por Tayra Taylor y Joaquín Padilla, los músicos han dejado momentazos como su interpretación de Nancy Sinatra que ha fascinado a Jorge Fernández.

¡Espectacular programa! Revive los mejores momentos pinchando en los vídeos.