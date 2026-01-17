MEJORES MOMENTOS
Desi, obligado a salir corriendo del programa porque ¡ha sido padre!
Uno de los concursantes de esta noche ha tenido que salir corriendo para Alicante porque se ha adelantado el parto ¡y ha sido padre!
¡Qué sorpresa más grande nos hemos llevado esta noche en la edición especial de La ruleta de la suerte!
Uno de los concursantes que ha venido a jugar, ha recibido una inesperada llamada desde su ciudad natal: ¡su mujer se ha puesto de parto y ha sido padre!
¡Enhorabuena Desi! El concursante, no solo ha realizado un buen concurso con jugadas que le han hecho ganar más de 4.000 euros, sino que ha recibido la mejor de las noticias.
“Ya puedes salir pitando”, le aconseja Jorge Fernández ante tan bonita sorpresa. ¡No te pierdas cómo ha sido este momentazo!
