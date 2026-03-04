Antena3
La especial relación de Pilar Vidal y Fernando Ónega: "Yo no estaría aquí si él no me hubiera dado una oportunidad"

El padre de Sonsoles Ónega fallecía ayer a los 78 años. Una pérdida que deja un vacío en el mundo de la comunicación y en el corazón de los que le conocían, como Pilar Vidal.

Fernando Ónega, cronista indispensable de la Transición y padre de nuestra presentadora, Sonsoles Ónega, fallecía ayer, 3 de marzo, a los 78 años. Una pérdida inesperada que deja al mundo de la comunicación con el corazón encogido.

La capilla ardiente para despedir a Fernando Ónega se ha instalado esta mañana en Madrid y hemos visto a grandes personalidades acudir a darle el último adiós. Entre las personas que han ido a abrazar a la familia de Sonsoles Ónega estaban la reina Letizia, Mariano Rajoy o Pedro Sánchez, entre otros.

Nuestra colaboradora Pilar Vidal tampoco ha podido faltar a la despedida de Fernando Ónega. Según nos cuenta, el padre de Sonsoles fue quien la acogió en el mundo del periodismo por primera vez.

"Fue mi primer jefe", recuerda, "yo no estaría aquí hoy si Fernando Ónega no me hubiera dado una oportunidad como becaria". Pilar Vidal llegaba desde Valencia para trabajar en Madrid, cuando él era director general de Onda Cero.

Uno de los cronistas más importantes de la Transición se marcha dejando huella en la historia de nuestro país. Un adiós triste, pero que refleja el cariño que tanta gente le tenía a Fernando Ónega.

La especial relación de Pilar Vidal y Fernando Ónega: "Yo no estaría aquí si él no me hubiera dado una oportunidad"

