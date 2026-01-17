¡Qué mala suerte! Esta concursante no deja de regalar dinero: “Ya no me hace ninguna gracia”

En la edición especial de La ruleta noche, los concursantes pueden llevarse mucho dinero gracias a los grandes premios que hay entre los gajos, pero para María José no ha sido así.

La sonrisa de la concursante ha ido desapareciendo según ha visto que ha tenido que dar varios premios a sus compañeros. “¿Pero, cuánto dinero has dado?” le ha dicho Jorge Fernández.

La cara de la concursante ha expresado la tristeza de tener que repartir otra vez el dinero. Ante las súplicas de sus compañeros, Lolo ha sido el que ha salido ganando en esta ocasión.

Para más inri, tras dos tiradas más, María José ha caído en la quiebra y ha perdido el dinero y el turno, lo que ha permitido que su compañero resolviese sin tener que hacer una tirada.