María Rey, presidenta de la Asociación de la Prensa: "Fernando Ónega está recibiendo un homenaje digno de un hombre de Estado"

Cientos de personas han acudido a darle el último adiós a Fernando Ónega, uno de los periodistas más importantes de la Transición, que fallecía ayer a los 78 años en Madrid.

María Rey

El periodismo español está de luto. Este martes se conocía la muerte de Fernando Ónega a los 78 años, una figura clave para entender la Transición y padre de la presentadora Sonsoles Ónega. Su muerte, inesperada para muchos, ha causado una profunda conmoción en el ámbito de la comunicación.

Fernando Ónega

Madrid ha acogido esta mañana la capilla ardiente en su recuerdo, donde numerosas personalidades han querido acompañar a la familia en estos momentos difíciles. Hasta allí se desplazaron, entre otros, la reina Letizia, Mariano Rajoy o Pedro Sánchez, quienes han mostrado su apoyo y afecto a los allegados del periodista.

La muerte de Fernando Ónega deja un vacío importante en el mundo del periodismo. "Nos deja una orfandad importante", asegura María Rey, la presidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid. Según nos cuenta, era un periodista que escuchaba mucho y pensaba antes de hablar: "Es un periodismo que no siempre nos podemos permitir, hoy en día, hacer un periodismo a lo Fernando Ónega es un lujo".

María Rey ha destacado que Fernando Ónega está recibiendo un homenaje merecido y "digno de un hombre de Estado". "Estaría impresionado y, al mismo tiempo, abochornado", confiesa María Rey, "la familia se dará cuenta de que el amor hacia él no era solo suyo, era compartido por mucha gente".

Con su fallecimiento desaparece una voz fundamental en la crónica política de una etapa decisiva para España. Se va un profesional respetado y querido, cuya trayectoria deja una huella imborrable y un recuerdo lleno de reconocimiento y admiración.

