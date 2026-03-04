Las emotivas palabras de Vicente Vallés sobre Fernando Ónega: "Ha sido un gigante y los gigantes dejan una huella enorme"

Fernando Ónega, cronista imprescindible de la Transición y padre de nuestra presentadora, Sonsoles Ónega, fallecía ayer en Madrid a sus 78 años. Una inesperada muerte que ha conmocionado a todo el país.

Grandes personalidades como la reina Letizia, Pedro Sánchez o Mariano Rajoy han acudido hoy a despedir al periodista y a arropar a su familia. Una multitudinaria despedida que refleja el cariño que se ganó Fernando Ónega.

Vicente Vallés, compañero de Fernando Ónega y Sonsoles, no ha podido faltar a la despedida del maestro de la comunicación. Una muerte que, según nos cuenta, fue muy difícil para él y para otros compañeros de profesión.

"Ha sido un gigante y los gigantes dejan una huella enorme", afirma Vicente Vallés, "hay algo que define a los grandes y es que, cuando no están, los que sí están lo recuerdan cuando tienen una duda y yo siempre pienso en lo que haría Fernando Ónega".

Hoy, decimos adiós a Fernando Ónega, uno de los periodistas que marcó la historia de nuestro país. ¡Dale al play para ver cómo le recordamos!