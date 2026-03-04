Antena3
Muere Fernando Ónega

Las emotivas palabras de Vicente Vallés sobre Fernando Ónega: "Ha sido un gigante y los gigantes dejan una huella enorme"

El padre de Sonsoles Ónega fallecía ayer a sus 78 años. Una inesperada pérdida que deja un vacío en el mundo de la comunicación.

Vicente Vallés

Fernando Ónega, cronista imprescindible de la Transición y padre de nuestra presentadora, Sonsoles Ónega, fallecía ayer en Madrid a sus 78 años. Una inesperada muerte que ha conmocionado a todo el país.

Grandes personalidades como la reina Letizia, Pedro Sánchez o Mariano Rajoy han acudido hoy a despedir al periodista y a arropar a su familia. Una multitudinaria despedida que refleja el cariño que se ganó Fernando Ónega.

Vicente Vallés, compañero de Fernando Ónega y Sonsoles, no ha podido faltar a la despedida del maestro de la comunicación. Una muerte que, según nos cuenta, fue muy difícil para él y para otros compañeros de profesión.

Vicente Vallés

"Ha sido un gigante y los gigantes dejan una huella enorme", afirma Vicente Vallés, "hay algo que define a los grandes y es que, cuando no están, los que sí están lo recuerdan cuando tienen una duda y yo siempre pienso en lo que haría Fernando Ónega".

Hoy, decimos adiós a Fernando Ónega, uno de los periodistas que marcó la historia de nuestro país. ¡Dale al play para ver cómo le recordamos!

María Rey

María Rey, presidenta de la Asociación de la Prensa: "Fernando Ónega está recibiendo un homenaje digno de un hombre de Estado"

Pilar Vidal

La especial relación de Pilar Vidal y Fernando Ónega: "Yo no estaría aquí si él no me hubiera dado una oportunidad"

Tragedia Santander
Suceso

¿Cuáles fueron las causas de la tragedia que deja cinco estudiantes fallecidos en Santander?: "Es imperdonable es que no se vigilen las infraestructuras"

Alcalde de Rota
CRISIS ESPAÑA-EEUU

¿Apoyo al no de España al uso de las bases americanas?, responde el alcalde de Rota: "A ellos no se les pasa por la cabeza irse"

Paco García, productor aceite de oliva
Amenazas de Trump

Los miedos de un productor de aceite de oliva a las amenazas de Donald Trump a España: "Nos mata"

La escalada bélica en Oriente Medio ha tenido como daño colateral una crisis diplomática entre Estados Unidos y España. Donald Trump lanzaba unas amenazas que llegaban incluso al embargo económico y Pedro Sánchez daba la réplica la mañana de este miércoles. Los productores españoles observa con miedo e incertidumbre lo que pueda pasar.

Vicente Vallés
Muere Fernando Ónega

Vicente Vallés lamenta la muerte de Fernando Ónega: "Ayer fue un día muy duro cuando nos enteramos de la noticia"

El periodista Fernando Ónega fallecía ayer a los 78 años en Madrid. Hoy, sus familiares y amigos le dan el último adiós.

