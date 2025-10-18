La banda de La ruleta de la suerte noche pone en pie a todo el plató

Al ritmo de “Yo no te pido la luna” y tras resolver el panel, se ha vivido el momento baile, en el que todos los presentes en el plató han aprovechado para darlo todo. ¡Parecía una discoteca!

Una que nunca falla a la cita de baile es Laura Moure, quien suele dejar los mejores pasos de La ruleta de la suerte. En esta ocasión se han animado todos, hasta Jorge Fernández se ha unido a la fiesta.

Tayra Taylor y Joaquín Padilla, junto al resto de la banda, han puesto el punto musical del programa. Ambos cantantes interpretan al a limón las canciones, dejando muy buenos momentos.