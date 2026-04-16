El viral fallo de Andrea durante el panel ‘exprés’ que ha solucionado con el ‘super comodín’

Tanto Jorge Fernández como los concursantes han calificado a este panel como ‘interminable’, ya que no solo se han perdido los 2.300€ de Ana, sino que todos los participantes se han pasado el turno constantemente por culpa de sus errores.

Al llegar de nuevo el turno a Andrea, ha caído en un panel ‘exprés’ que no ha dudado en levantar para resolver de una vez por todas. Sin embargo, un fallo inoportuno al decir la letra ‘C’ cuando ya estaba en el panel ha hecho que pierda su dinero.

Cansada de perder el turno, ha decidido emplear el gajo del ‘comodín’, que incluye el ‘super comodín’ que le había entregado anteriormente Ana, y ha terminado resolviendo un panel infinito por 225€.