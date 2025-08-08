MEJORES MOMENTOS | 8 DE AGOSTO
¡Qué rabia! Una concursante de La ruleta de La suerte resuelve un panel por 0 euros
Elisabet ha tenido que resolver por cero euros, cuando el resto de los concursantes tenían mucho dinero.
Publicidad
Rubén ha fallado en este panel diciendo una consonante errónea teniendo acumulados 2650 euros. Por lo tanto, el turno ya ha pasado a ser de Alba que ha intentado conseguir más dinero y finalmente, ha perdido el turno.
El turno ha pasado a ser de Elisabet, quien, sin dinero, ha tenido que resolver el panel prácticamente obligada. ¡Qué pena cuando ocurren estas situaciones!
¡Revive este momento en el vídeo de arriba!
Publicidad