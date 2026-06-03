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Mejores momentos | 3 de junio

¡A la tercera va la vencida! “No sé si es que me lo sé o por pesada, pero yo lo resuelvo”

María ha intentado resolver hasta en tres ocasiones dando al pulsador antes de ver el panel.

¡A la tercera va la vencida! “No sé si es que me lo sé o por pesada, pero yo lo resuelvo”

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El que la sigue, la consigue. Y esto es lo que le ha ocurrido a María con este panel de velocidad. Tres veces ha intentado resolver el panel casi probando suerte, y finalmente, la suerte ha llegado.

“No sé si es que me lo sé o por pesada, pero yo lo resuelvo”, ha apostillado la concursante del atril rojo después de celebrar su éxito con este panel de velocidad.

"Claro ejemplo de que si uno insiste, lo consigue", asegura Jorge Fernández a María, la concursante que acumula 200 euros en su marcador tras esta prueba de velocidad.

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