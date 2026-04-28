Mejores Momentos | 28 de abril
Justo pasa de los 0€ a los 850€ gracias a levantar el gajo del panel exprés
El fallo de Jennifer usando el gajo de ‘todas las vocales’ ha hecho que el andaluz se atreva a levantar el gajo.
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Tras resolver la prueba de velocidad enigmática, Jennifer ha comenzado el siguiente panel utilizando el gajo de ‘todas las vocales’, pero un fallo ha provocado que el turno pasara a Justo, quien lo esperaba con ansias para conseguir dinero.
El concursante de Jaén, en su primera tirada y sin dinero en el marcador, ha caído en el gajo del exprés. Aunque muchos no se habrían atrevido a levantarlo, al tener ya todas las vocales en el panel, Justo ha decidido arriesgarse.
En cuestión de treinta segundos, y tras repetir varias consonantes por 50€, el concursante del atril amarillo ha pasado de no tener dinero a resolver el panel por 850€, lo que le ha permitido conseguir su primera ola en el programa de hoy.
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