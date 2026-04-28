Justo pasa de los 0€ a los 850€ gracias a levantar el gajo del panel exprés

Tras resolver la prueba de velocidad enigmática, Jennifer ha comenzado el siguiente panel utilizando el gajo de ‘todas las vocales’, pero un fallo ha provocado que el turno pasara a Justo, quien lo esperaba con ansias para conseguir dinero.

El concursante de Jaén, en su primera tirada y sin dinero en el marcador, ha caído en el gajo del exprés. Aunque muchos no se habrían atrevido a levantarlo, al tener ya todas las vocales en el panel, Justo ha decidido arriesgarse.

En cuestión de treinta segundos, y tras repetir varias consonantes por 50€, el concursante del atril amarillo ha pasado de no tener dinero a resolver el panel por 850€, lo que le ha permitido conseguir su primera ola en el programa de hoy.