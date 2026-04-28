¡Lola remonta y consigue ir a la final tras conseguir el ‘gran premio’ en el último panel!

La remontada de Lola es digna de admiración. En un programa en el que Jennifer y Juan estaban destacando, consiguiendo paneles premiados con grandes cifras, Lola ha logrado colocarse en primera posición de cara a jugar la final.

Lola ha empleado el ‘empiezo yo’ para iniciar un panel que, desde el principio, le ha brindado la segunda mitad del ‘gran premio’, una tarjeta regalo valorada en 700€, lo que ha permitido acercarse a los demás concursantes en el marcador global.

La cartagenera ha continuado tirando en busca de un bote, que no ha conseguido alcanzar, hasta que finalmente ha decidido resolver el panel, sumando el valor del premio al de os 700€ de su marcador. Esto le ha permitido clasificarse para la final con un total de 1.500€.