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Mejores momentos | 26 de marzo

Rodrigo adivina el animal en la prueba de velocidad enigmática y gana 500€

El concursante del atril amarillo ha conseguido adivinar la respuesta en el tercer panel de velocidad.

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Rodrigo adivina el animal en la prueba de velocidad enigmática y gana 500€

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Adrián Moreno
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Pati ha sido quien ha resuelto la primera prueba de velocidad enigmática, consiguiendo los 100 primeros euros, pero no ha logrado adivinar el animal del que hablaba el panel: “Simboliza el amor eterno y la belleza”.

Rodrigo ha sido el encargado de resolver el segundo panel, aunque todavía seguía sin saber la respuesta y los concursantes se han tenido que someter a la tercera y última prueba de velocidad, en la que la pista cada vez era más asequible.

En este último panel, el salmantino ha conseguido adivinar el animal oculto gracias a la pista que contenía el panel sobre “El patito feo”. Rodrigo nunca se olvidará del cisne, ese animal que le ha hecho ganar sus primeros 500€.

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