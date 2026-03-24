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Mejores momentos | 24 de marzo

¡Rafa aprovecha el ‘pierde turno’ de Mariele y cae en el gajo de los 1.000€!

El concursante del atril rojo se ha jugado un todo o nada entre la ‘quiebra’ y el gajo de 1.000€.

3_Rafa

¡Rafa aprovecha el ‘pierde turno’ de Mariele y cae en el gajo de los 1.000€!

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Adrián Moreno
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Mariele estaba jugando un panel sobresaliente. Ha conseguido mejorar sus últimas tiradas cayendo en gajos muy elevados, lo que ha hecho que emplee la ‘doble letra’ para colocarse con 1.025€.

El problema ha estado en la última palabra del panel. Al no conseguir descifrarla, ha tenido que seguir haciendo uso de una ruleta, que la ha deparado el ‘pierde turno’. Rafa ha sido el siguiente en tirar y ha conseguido alcanzar el gajo de los 1.000€ en su primera tirada.

A Rafa también se le ha resistido la última palabra del panel y, a falta de una consonante, ha tirado de la ruleta. Con la ayuda de Jorge Fernández, que le animaba a releer el panel antes de decir la consonante, Rafa ha terminado adivinando la palabra para resolver el panel.

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