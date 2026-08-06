“Esa indecisión te ha matado”: Elena no se arriesga y pierde un panel de 1.400 euros

Elena había conseguido el ‘Gran Premio’ en este panel de La ruleta de la suerte, lo que la ha posicionado con un marcador de 1.400 euros en total, 200 euros en dinero y 1.200 del ‘Gran Premio’. ¡Vamos, que era un marcador para no desperdiciar!

La concursante ya había tenido un primer susto cayendo en el ‘Pierde turno’ que salvó con el comodín, y cuando por fin parecía que iba a resolverlo, se ha arrepentido en el último momento: “Es que no estoy segura”, le ha dicho a Jorge Fernández justo antes de caer en el ‘Se lo doy’ y perderlo todo. Esta claro que al menos tendría que haberlo intentado…

En ese momento, el dilema era a quien de sus compañeros darle el ‘Me lo quedo’, el ‘Gran Premio’ y los 200 euros. Finalmente, Elena ha decidido dárselo todo a Antonio y después de que la concursante del atril amarillo perdiese también el turno, Antonio ha tenido una gran oportunidad en sus manos. Se ha lanzado a resolver, pero ha cometido un error en una palabra que le ha impedido llevarse el premio de su compañera y ha terminado resolviendo María por 300 euros. ¡Qué pena! No te pierdas el vídeo de arriba.

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