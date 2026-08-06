“Vamos a jugar”: la arriesgada decisión de Antonio que le hace perder 500 euros

Antonio estaba jugando su turno en este panel con bote de La ruleta de la suerte y se le ha presentado una tentadora oportunidad. El concursante contaba ya con 500 euros en su marcador y Jorge Fernández le ha explicado que tan solo necesitaba otros 600 euros para superar a María y jugar la Gran Final.

El concursante había tratado de llegar al bote, pero no lo había conseguido, y en ese momento tenía la tirada muy complicada para llegar al gajo dorado. Sin embargo, sí que tenía una buena oportunidad: dentro de su tirada estaba el último gajo de ‘Vacaciones’ que ya sabíamos que escondía 600 euros, justo la cantidad que Antonio necesitaba.

Después de hablarlo con el presentador, Antonio ha decidido arriesgarse. La tirada era muy complicada y el concursante se ha quedado muy cerquita del gajo de ‘Vacaciones’, pero finalmente ha caído en la ‘Quiebra’ y lo ha perdido todo. “De todas formas, felicidades, porque había que ser muy valiente para tirar”, le ha reconocido el presentador a Antonio, que se ha quedado rozando la gloria. ¡Ayyy, por qué poco! ¡Dale al play!

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