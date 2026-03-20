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Mejores Momentos | 20 de marzo

“Me la sé, pero estoy un poco loca y quiero tirar otra vez”: Lucía sorprende a todos con su atrevimiento

La concursante del atril amarillo ha demostrado no tener miedo en caer en alguna casilla que le haga perder su dinero.

1_675€

Lucía sorprende a todos con su atrevimiento

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Adrián Moreno
Publicado:

En La Ruleta de la Suerte estamos acostumbrados a ver a concursantes que priorizan salvaguardar el dinero que ya han ganado, pero en el caso de Lucía es diferente. Ha demostrado tener esa ambición que la ha llevado a conseguir su primera ola.

La concursante zaragozana ha ganado la primera ‘prueba de velocidad’ del programa y tiene ganas de seguir consiguiendo dinero. Lucía ha sabido la respuesta del panel desde que tenía 550€ pero ha decidido seguir tirando en busca de aumentar su marcador.

“Porque no quedan más consonantes que si no seguirías tirando”, ha afirmado Jorge Fernández ante el ímpetu de Lucía. Gracias a esas ganas de seguir jugando, ha completado el panel por 675€ añadidos al gajo de ‘todas las vocales’.

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