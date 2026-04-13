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Mejores Momentos | 13 de abril

Pati gana lo que Marco ha perdido: la concursante se hace con un panel de 1.025€

La asturiana ha aprovechado su turno tras el error de un Marco que había caído en el gajo de los 1.000€.

1_Premio

La concursante se hace con un panel de 1.025€

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Adrián Moreno
Publicado:

El gajo de los 1.000€ ha vuelto a aparecer en La Ruleta de la Suerte. Marco ha sido el encargado de conseguir caer en esta casilla, pese a la dificultad que tiene, pero un error en su siguiente tirada ha hecho que el ‘pierde turno’ le arrebate la posibilidad de ganar esta cifra.

Pati ha cogido el relevo de Marco y ha conseguido alcanzar los 725€ dentro del panel. Aunque la palabra ‘enhebrar’ se le ha atragantado a la concursante del atril amarillo, ha resuelto el panel por 1.025€.

Además de los 725€ que ha conseguido en el panel, ha sumado otros 300€ más tras caer en el premio y llevarse una depiladora de luz pulsada, lo que le ha permitido alcanzar las cuatro cifras.

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