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Mejores momentos | 26 de marzo

Pati consigue ganar el ‘super comodín’ ante la insistencia del público

La concursante ha añadido este gajo a su atril junto a un panel de 600€.

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Pati consigue ganar el ‘super comodín’ ante la insistencia del público

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Adrián Moreno
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Cuando era el turno de Ángel y ha conseguido el gajo de la ‘ayuda final’, el concursante malagueño, sin darse cuenta, ha sacado el gajo del ‘super comodín’ para colocarlo en su atril, algo que ha llamado la atención a Jorge Fernández, que ha bromeado diciendo: “Tienes mucha cara”.

El ‘super comodín’ sí ha salido en un atril, pero en este caso ha sido en el de Pati, que ha conseguido ganarlo adivinando la ‘letra oculta’. Y es que, cuando ya contaba con un panel de ola, el público la ha animado para que siguiera en busca del gajo.

Además, el gajo de un comodín ha hecho que Pati tuviera más seguridad a la hora de tirar en busca del ‘super comodín’ y, finalmente, ha conseguido llevarse junto a este un panel de 600€ y la primera ola del programa.

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