Nacho y Juan caen el ‘pierde turno’ por intentar descubrir la ‘letra oculta’

En el especial de hoy por el ‘Día del Padre’, Nacho y Juan nos han dejado una escena cotidiana dentro de una familia. Al llegar a los 400€, Nacho ha querido coger el testigo de Juan y realizar una tirada que les acercara a los 500€.

Tras alcanzar esta cifra, Juan bromeaba con su hijo: “Si llegas a fallar, no hay boda”. Ambos han querido resolver el panel, pero el presentador, Jorge Fernández, les ha incitado a seguir tirando en busca de la ‘letra oculta’ para conseguir el ‘super comodín’.

Juan ha vuelto a tirar sin pensarlo cayendo en el ‘pierde turno’, mientras que su hijo celebraba la tirada creyendo que su aguja era la del atril de al lado. Al darse cuenta, Nacho se ha llevado las manos a la cabeza, ya que padre e hijo han perdido los 500€ de su marcador.