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Mejores Momentos | 23 de marzo

Miguel consigue ganar el ‘super comodín’ junto a un panel de 700€

El malagueño está siendo el concursante más determinante hasta el momento.

2_Miguel

Miguel consigue ganar el ‘super comodín’ junto a un panel de 700€

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Adrián Moreno
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Miguel se ha empeñado en intentar descubrir la ‘letra oculta’. Tal ha sido su insistencia que ha conseguido adivinarla en la última consonante que quedaba en el panel, logrando así ganar el ‘super comodín’.

Además de conseguir el ‘super comodín’, Miguel ha conseguido el gajo de ‘todas las vocales’, que añade al del comodín que ya tenía, lo que le ha dado la seguridad de seguir tirando en busca de la ‘letra oculta’.

El concursante del atril amarillo ha resuelto el panel por 700€, consiguiendo la primera ola del programa y situándose en cabeza en el caso de jugar una hipotética final.

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