Vecina del hombre acusado de violar a su hija de 8 años con un amigo: "Aquí siempre hemos visto peleas, alcohol..."

Un hombre ha sido detenido por violar presuntamente, junto a un amigo, a su hija de 8 años en Madrid. Además, hay un tercer hombre arrestado que estaba vigilando por si venía la madre de la menor.

Fue la madre quien llamó a la policía sobre las 5 de la mañana, cuando descubrió a su hija en estado de shock y bajo el posible efecto de sustancias. Es ella quien, tras la detención del padre, se encarga de sus cuidados.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con la vecina que vive puerta con puerta con la familia. Según nos cuenta, siempre han dado problemas: "Siempre hubo peleas, sangre, alcohol...".

Las vecinas aseguran que la situación es insostenible, pero que tampoco entienden que la menor esté sola con su madre. "No entiendo cómo había una menor ahí", señala.