Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Última hora

Vecina del hombre acusado de violar a su hija de 8 años con un amigo: "Aquí siempre hemos visto peleas, alcohol..."

Ambos hombres han sido detenidos por presunta agresión sexual, así como un tercer individuo que estaba esperando en la puerta para que no viniera la madre.

Vecina del hombre detenido por violar a su hija

Publicidad

Un hombre ha sido detenido por violar presuntamente, junto a un amigo, a su hija de 8 años en Madrid. Además, hay un tercer hombre arrestado que estaba vigilando por si venía la madre de la menor.

Fue la madre quien llamó a la policía sobre las 5 de la mañana, cuando descubrió a su hija en estado de shock y bajo el posible efecto de sustancias. Es ella quien, tras la detención del padre, se encarga de sus cuidados.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con la vecina que vive puerta con puerta con la familia. Según nos cuenta, siempre han dado problemas: "Siempre hubo peleas, sangre, alcohol...".

Las vecinas aseguran que la situación es insostenible, pero que tampoco entienden que la menor esté sola con su madre. "No entiendo cómo había una menor ahí", señala.

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Borjini

Borjini, el mago de 11 años que sigue los pasos de Houdini, nos sorprende en directo con sus trucos

Hostelera

Los hosteleros pierden clientes por la subida de precios del menú del día: "Hay mucha gente que se va a comer al súper"

Vecina del hombre detenido por violar a su hija

Vecina del hombre acusado de violar a su hija de 8 años con un amigo: "Aquí siempre hemos visto peleas, alcohol..."

Exoesqueleto
Insólito

Alejandro compra un exoesqueleto deportivo para sus rutas por la montaña: "Es como si te quitara 30 kilos"

Estafada por el pastor de su iglesia
Estafa

Virginia, estafada por el pastor de su iglesia: "Se ganó mi confianza diciendo que era constructor, pero me dejó la casa demolida"

Lleida
Exclusiva

La declaración del asesino de su yerno en Lleida evidencia una venganza planeada: "Su intención era acabar con el resto de la familia"

Tras matar a tiros a su yerno en plena calle, conocemos en exclusiva la versión del autor del crimen, que no solo planeó el asesinato, sino que, además, pretendía ir a por el resto de miembros de la familia.

Desalojados
Última hora

Desalojados de un camping de Cartagena por las fuertes lluvias: "Hemos pasado miedo, parecía la calle un río"

La llegada de la DANA Alice pone en alerta a Murcia o Alicante, entre otros, dejando calles anegadas, incidencias en trenes y carreteras y la suspensión de las clases.

La tensión se desata en Juego de Pelotas: un equipo vasco y otro cordobés luchan el próximo miércoles por los 100.000 euros

La tensión se desata en Juego de Pelotas: un equipo vasco y otro cordobés luchan el próximo miércoles por los 100.000 euros

Robo datos smartwatches

Los hackers venden por 300€ la información de nuestros relojes inteligentes: “Me tiene controlado en todo momento”

Marlene Mourreau

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, conocemos la verdadera historia de la vedette Marlene Mourreau

Publicidad