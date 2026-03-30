¡Mario consigue ganar el ‘gran premio’ en un panel de 1.300€!

En un programa en el que están destacando los fallos de los tres concursantes tras caer en el ‘pierde turno’, la ‘quiebra’, o fallar al decir una consonante en el panel, Mario ha sido el primero en conseguir una ola de más de 1.000€.

El estudiante de ingeniería eléctrica ya contaba con la primera parte del premio, pero en este panel su objetivo no era otro que intentar conseguir esa segunda parte, que le ha puesto en cabeza para jugar la final.

Mario ha sumado 400€ en el panel, más los 900€ de la consola portátil del ‘gran premio’, haciendo que alcance un total de 1.300€.