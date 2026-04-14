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Mejores Momentos | 14 de abril

Marina pierde el ‘super comodín’ y Manu aprovecha para llevarse un panel de 650€

El ‘pierde turno’ ha arrebatado a Marina el gajo después de descubrir la ‘letra oculta’.

2_Manu

Marina pierde el ‘super comodín’ y Manu aprovecha para llevarse un panel de 650€

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Adrián Moreno
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En un panel en el que el turno ha pasado por todos los concursantes, ha sido Marina quien ha conseguido llevarse el ‘super comodín’…pero por poco tiempo, ya que el pierde turno ha hecho que el gajo se quedara en tierra de nadie.

Al llegarle el turno a Manu, que ya acumulaba 200€ de su turno anterior, con una sola tirada ha conseguido caer en el gajo de los 150€ y, al decir una consonante, ha triplicado por tres el valor del gajo, situándose con 650€ en su marcador.

El concursante del atril amarillo, una vez alcanzada esta cantidad y sobrepasando la barrera de los 500€, no ha dudado en resolver un panel que le daba ventaja de cara a la final.

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