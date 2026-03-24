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Mejores momentos | 24 de marzo

Mariele descubre la ‘letra oculta’ y consigue ganar el ‘super comodín’ junto a un panel de 550€

La concursante del atril azul ha sido la primera en conseguir una ola en el programa de hoy.

1_Mariele

Mariele descubre la ‘letra oculta’ y consigue ganar el ‘super comodín’ junto a un panel de 550€

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Adrián Moreno
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Cuando Jorge Fernández ha sacado el ‘super comodín’ antes de empezar el panel, a los concursantes se les ha escapado un “¡Ohhh!” de asombro al verlo. Mariele, casi sin intención, ha conseguido descubrir la letra oculta a mitad del panel para llevárselo.

Además del ‘super comodín’, Mariele ha resuelto un panel de 550€, que la acercan a su principal objetivo por el que ha venido al programa: ¡financiarse las siete bodas que tiene en lo que queda de año!

Junto con el ‘super comodín’, la concursante podrá contar con un gajo de ‘doble letra’, que también ha conseguido ganar en este panel, superando en la primera posición a María por 50€ de diferencia.

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