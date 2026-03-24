María pasa de 225 a 625€ gracias a levantar el gajo del ‘panel exprés’

El ‘panel exprés’ puede llegar a hacer ganar más dinero del que los propios concursantes esperan. En el caso de María, ha triplicado la cantidad que tenía resolviendo todas las consonantes que faltaban en el panel al levantar este gajo.

El propio Jorge Fernández ha avisado de la trampa de este gajo: “El exprés crea un poco de tensión”, al ver cómo van bajando los cuarenta y cinco segundos iniciales y, al no tener margen de fallo, a los concursantes les suelen entrar los nervios.

No ha sido el caso de María, que ha logrado resolverlo a falta de doce segundos para que se acabara el tiempo, consiguiendo 625€, que añade a lo que ya tenía para colocarse en primer lugar con 1.125€.