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Especial Dia del Padre | 19 de marzo

¡María y José María resuelven el panel final y ganan 2.500€!

Tanto padre como hija han demostrado una gran habilidad durante todo el programa.

3_Final

¡María y José María resuelven el panel final y ganan 2.500€!

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Adrián Moreno
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María y José María han conseguido resolver varios paneles a lo largo del programa, superando los 500€, y han sido la pareja que más ha destacado sobre los demás. Además, padre e hija han conseguido ganar uno de estos paneles utilizando el gajo del exprés.

Estos concursantes han llegado a la final con 2.250€ y una ayuda final, que la han utilizado para añadir una consonante extra. En el panel final se han encontrado con la pista: “Tres acciones”, en honor a los sacrificios que realizan los padres por sus hijos.

Tras un gran acierto en las letras elegidas, han conseguido descifrar las dos primeras palabras antes de que el cronómetro empezara a correr y, a falta de cuatro segundos, José María ha descifrado la última palabra, consiguiendo sumar 2.500€ más a su marcador total.

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