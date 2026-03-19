Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Especial Dia del Padre | 19 de marzo

¡María y José María le quitan los 500€ a Nacho y Juan gracias al ‘me lo quedo’!

Los toledanos han conseguido caer en el ‘me lo quedo’ en el primer intento que realizaban.

2_Meloquedo

¡María y José María le quitan los 500€ a Nacho y Juan gracias al ‘me lo quedo’!

Publicidad

Adrián Moreno
Publicado:

Los 500€ que tanto han lamentado perder Nacho y Juan ya tienen dueño. Padre e hija han elegido quitarle el dinero de su marcador a la familia madrileña en lugar de quedarse con los gajos que tenían en su atril Laura y Jesús Mari.

Por si fuera poco, después de caer en el objetivo del ‘me lo quedo’, María y su padre han conseguido adivinar la ‘letra oculta’ que faltaba por salir y que tanto se les ha resistido a Nacho y a su padre, logrando así el ‘super comodín’.

José María y su hija han resuelto el panel por 550€, colocándose en cabeza por delante de las demás parejas, tras haber resuelto la primera ‘prueba de velocidad’ y contar con 100€ más.

Antena 3» Programas» La ruleta de la suerte» Mejores momentos

Publicidad

Programas

2_Meloquedo

¡María y José María le quitan los 500€ a Nacho y Juan gracias al ‘me lo quedo’!

1_NachoyJuan

Nacho y Juan caen el ‘pierde turno’ por intentar descubrir la ‘letra oculta’

Imagen de Raúl García

Los "manteros" de la fotografía, en auge: "Lo que hacemos es ilegal, pero no hacemos daño a nadie"

Galletas caseras de mantequilla con pistachos, de Karlos Arguiñano: "¡Más fácil, imposible!"
Para 4 personas

Galletas caseras de mantequilla con pistachos, de Karlos Arguiñano: "¡Más fácil, imposible!"

Imagen de Pilar Vidal y Susanna Griso
Delgadez extrema

Pilar Vidal, incómoda con las transparencias de otras mujeres: "Es que a mí nadie me va a mirar"

Santiago Segura.
TORRENTE PRESIDENTE

Santiago Segura zanja la polémica por 'Torrente, presidente': "Quiero dejar claro que no les he ofrecido un papel a Koldo y Ábalos"

El actor y director Santiago Segura ha visitado Espejo Público para presentar 'Torrente, presidente', una de las sagas más taquilleras del cine español. Segura ha compartido su entusiasmo por la acogida del público y ha hablado de su relación con las críticas.

Espirales con salsa de pistachos
Para 4 personas

Espirales con salsa de pistachos: una receta deliciosa y facilísima de pasta, de Karlos Arguiñano

El pequeño Dorian le ha pedido a Karlos Arguiñano que elabore su plato preferido: unas espirales con salsa de pistachos. Se trata de una receta muy sencilla pero sensacional, perfecta para salir del habitual plato de pasta.

El chalet de los horrores.

El 'chalet de los horrores' de Arturo Soria: Esclavitud y explotación sexual en condiciones infrahumanas

Imagen de Santiago Segura y Susanna Griso

El "reproche" de Susanna Griso a Santiago Segura: "¿Por qué Ana Rosa hace un cameo y yo no?"

Chollos en Dubái.

¿Cómo está afectando la guerra en el lujoso mercado inmobiliario de Dubái? "Los buscadores de chollos se mueven con rapidez"

Publicidad