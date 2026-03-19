¡María y José María le quitan los 500€ a Nacho y Juan gracias al ‘me lo quedo’!

Los 500€ que tanto han lamentado perder Nacho y Juan ya tienen dueño. Padre e hija han elegido quitarle el dinero de su marcador a la familia madrileña en lugar de quedarse con los gajos que tenían en su atril Laura y Jesús Mari.

Por si fuera poco, después de caer en el objetivo del ‘me lo quedo’, María y su padre han conseguido adivinar la ‘letra oculta’ que faltaba por salir y que tanto se les ha resistido a Nacho y a su padre, logrando así el ‘super comodín’.

José María y su hija han resuelto el panel por 550€, colocándose en cabeza por delante de las demás parejas, tras haber resuelto la primera ‘prueba de velocidad’ y contar con 100€ más.