Mejores Momentos | 17 de marzo
María consigue un panel de 1.300€ gracias a caer en el ‘por dos’
La concursante del atril amarillo solo ha caído en gajos de tres cifras durante el panel.
En su primera tirada, después de la quiebra de Javi nada más empezar el panel, María ha caído en un gajo de 200€, cuya consonante elegida estaba repetida en hasta tres ocasiones, lo que la ha colocado con un marcador de 600€, que ha utilizado para comprar vocales.
Con la resta de estas vocales, en la tirada siguiente María ha caído en un x2 que la ha colocado con 950€, una cantidad que ha asustado a la propia concursante: “No me digas lo que tengo que me pongo nerviosa”, le ha dicho la cántabra a Jorge Fernández.
Después de conseguir caer en otros dos gajos de 100€ y de 150€, María ha conseguido ver la respuesta del panel y resolver por un total de 1.300€, que hasta el momento la sitúan en primera posición.
