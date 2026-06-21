“Estás en el pódium de los tres mejores concursantes de la historia”: J Kbello vuelve a deslumbrar en Tu cara me suena

Las actuaciones de J Kbello en Tu cara me suena son indudablemente uno de los momentos favoritos de todos de cada gala. Y es que el cantante sale al plató para comerse el escenario y, semana tras semana, está demostrando un nivel pocas veces antes visto en la historia del programa.

Tras ponerse en la piel de Aerosmith para interpretar a todo pulmón ‘I don’t want to miss a thing’, el jurado no ha podido contener la euforia. Unas sensaciones que le han transmitido en cuanto han tenido el turno de palabra, elogiando al concursante para dejarle claro el altísimo nivel al que está.

“Estás en el pódium de los tres mejores concursantes de la historia”, ha sentenciado Àngel Llàcer entre gritos. Una afirmación con la que el público no puede estar más de acuerdo, estallando en aplausos en el acto.

Chenoa tampoco se ha quedado atrás: “Es como una imitación de una gala final”. Todavía quedan varias semanas para ese momento; sin embargo, es difícil que consiga seguir superándose (algo que igualmente hará de aquí a que termine el programa). ¡Descubre las declaraciones completas del jurado dando play al vídeo de arriba!

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