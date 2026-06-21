Mejores momentos | La Gran Batalla
Antoñito Molina se rompe en La Gran Batalla de La Voz Kids: “Esta vez me he muerto”
El equipo de Antonio Orozco salió a La Gran Batalla para demostrar que su puesto en el programa no es fruto del azar y el mismísimo Antoñito Molina no pudo contener las lágrimas.
Publicidad
El tema ‘Cuando hables con él’ hizo que el silencio reinara en el plató de La Voz Kids, interpretado por el equipo de Antonio Orozco. Y es que desde que Tomás, con tan solo 8 años, comenzó a entonar la melodía, tanto los coaches como los asesores sabían que se venía una de las actuaciones más emotivas de la noche.
Tanto es así que el debutante Antoñito Molina no pudo contener las lágrimas. “Esta vez me he muerto”, le confesaba a Orozco, dando rienda suelta a su emoción. “¡Habéis hecho llorar a Antoñito Molina!”, celebraba Paula Vázquez, causando euforia entre los niños protagonistas.
“Ha sido muy fuerte”, les decía el cantante a los jóvenes: “No sé lo que me ha pasado, pero me ha entrado por dentro del cuerpo”. De este modo, Molina intentaba poner palabras a algo que, como bien demostraba mientras intentaba recomponerse, no se podía definir fácilmente.
Becky G, que también se había emocionado en actuaciones previas, levantó la mano para lanzar un apunte. “Ya no soy la única que estaba llorando”. ¡Y no es para menos! Los niños de esta edición están dejando momentos inolvidables que ya forman parte de la historia de este programa. ¡Dale play al vídeo de arriba para revivir uno de ellos!
| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas
Publicidad