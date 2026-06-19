“¿No la mataron?”: Dani asombra a Jorge Fernández con su teoría sobre Lady Di

La prueba de velocidad enigmática en este programa de La ruleta de la suerte ha tenido una protagonista que los concursantes han tardado en descubrir: Diana de Gales. Parecía poca pista saber que trabajó de joven en una guardería, pero tampoco han caído al saber que se casó con el heredero a la Corona británica.

Dani por fin ha acertado con el dato de que falleció en un accidente de coche en París. Sin embargo, sus dudas sobre la muerte de la princesa han dado pie a un momento curioso. “No tengo ni idea”, afirmaba el concursante justo antes de decir la respuesta correcta.

“¿No la mataron?”, ha preguntado sorprendido al acertar el panel. Jorge Fernández ha explicado que, en realidad, estaba huyendo de la prensa y tuvo un accidente de tráfico. El presentador ha afirmado que Dani ha contado su propia historia y el concursante lo ha reconocido entre risas: “Me la he inventado totalmente”. ¡Revive este momento en el vídeo!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas