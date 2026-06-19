Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 19 de junio

“¿No la mataron?”: Dani asombra a Jorge Fernández con su teoría sobre Lady Di

El concursante acierta la prueba de velocidad enigmática sin tener muy clara la historia de la princesa de Gales.

“¿No la mataron?”: Dani asombra a Jorge Fernández con su teoría sobre Lady Di

“¿No la mataron?”: Dani asombra a Jorge Fernández con su teoría sobre Lady Di

Publicidad

antena3.com
Publicado:

La prueba de velocidad enigmática en este programa de La ruleta de la suerte ha tenido una protagonista que los concursantes han tardado en descubrir: Diana de Gales. Parecía poca pista saber que trabajó de joven en una guardería, pero tampoco han caído al saber que se casó con el heredero a la Corona británica.

Dani por fin ha acertado con el dato de que falleció en un accidente de coche en París. Sin embargo, sus dudas sobre la muerte de la princesa han dado pie a un momento curioso. “No tengo ni idea”, afirmaba el concursante justo antes de decir la respuesta correcta.

“¿No la mataron?”, ha preguntado sorprendido al acertar el panel. Jorge Fernández ha explicado que, en realidad, estaba huyendo de la prensa y tuvo un accidente de tráfico. El presentador ha afirmado que Dani ha contado su propia historia y el concursante lo ha reconocido entre risas: “Me la he inventado totalmente”. ¡Revive este momento en el vídeo!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Programas » La ruleta de la suerte

Publicidad

Programas

4. “Bastante has hecho”: Carmen, sin premio final por una palabra

“Bastante has hecho”: Carmen, sin premio final por una palabra

La espontánea introspección de Jorge Fernández

La espontánea introspección de Jorge Fernández: “Cada vez aguanto menos tontos y menos tonterías”

“¿No la mataron?”: Dani asombra a Jorge Fernández con su teoría sobre Lady Di

“¿No la mataron?”: Dani asombra a Jorge Fernández con su teoría sobre Lady Di

Powerlifting, el deporte que se le resiste a Joaquín Padilla
Mejores momentos | 19 de junio

Powerlifting, el deporte que se le resiste a Joaquín Padilla: “Lo de muerto lo llevo guay”

Declaración judicial.
Zapatero ante el juez

El magistrado Ruiz de Lara defiende la firmeza del juez con Zapatero: "El trato fue exquisito"

Las conversaciones entre Zapatero y sus hijas.
CASO ZAPATERO

¿Qué hablaron Zapatero y sus hijas tras conocer la imputación? "Él ha dicho que se va a dejar la piel"

La empresa de las hijas del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha sido señalada como beneficiaria de una trama criminal.

Sigue la décima gala de Tu cara me suena en directo: reencuentros, numerazos y mucho baile
¡No te la pierdas!

Sigue la décima gala de Tu cara me suena en directo: reencuentros, numerazos y mucho baile

Un exconcursante de la pasada edición volverá a casa, Jesulín de Ubrique montará una fiesta en plató y el jurado lo tendrá muy difícil a la hora de votar.

arroz con carne de conejo y alioli

Receta de arroz con carne de conejo y alioli, un plato irresistible de Joseba Arguiñano

Joaquín Manso en Espejo Público.

El director de 'El Mundo' Joaquín Manso: "Pedro Sánchez tiene que defender a Zapatero incluso al precio de quemarse"

Premios ESCALA

Los Premios Escala celebran su IV edición y reconocen a los grandes referentes del interiorismo, la arquitectura y el diseño

Publicidad