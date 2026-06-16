¡Un momento épico! Álvaro se pone nervioso ¡y deja el supercomodín en el suelo!

Hoy en La ruleta de la suerte se ha vivido un momento épico: al comenzar el Panel con Bote, Álvaro ha fallado la primera letra, motivo por el que decide usar el supercomodín de su atril.

“Déjalo por ahí”, le dice Jorge Fernández. Y como no le quedaba sitio libre para guardarlo, Álvaro lo ha depositado muy amablemente en el suelo. “¡Ahí no!”, exclama el presentador al verlo.

Las risas se han desatado en todo el plató al ver este épico momentazo: “Al menos os doy risas”, reconoce avergonzado el más joven de los concursantes. ¡No te pierdas el vídeo!

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