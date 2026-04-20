Lydia consigue el ‘gran premio’, valorado en 1.000€, gracias al uso del ‘me lo quedo’

Lydia ya había intentado caer en el gajo del ‘me lo quedo’ en algún panel anterior, pero el destino ha querido que sea en este, justo cuando ha logrado conseguir la segunda parte del portátil gaming.

Nada más levantar el gajo, no ha dudado en arrebatárselo a Manu, quien tenía la primera parte del premio desde el inicio del programa, logrando así completar el ‘gran premio’ valorado en 1.000€.

Además de este ‘gran premio’, Lydia ha conseguido un panel de 400€, adelantando Manu en el marcador global para jugar la final y cumpliendo su promesa anterior de arriesgarse cuando volviera a tener la oportunidad intentando ir a por el bote.