“Llegó el aguafiestas”: Jorge Fernández pincha el sueño americano de Luis de recorrer la Ruta 66 en Mustang

Luis tiene 53 años y lo ha dicho con orgullo nada más empezar: “Eres el mayor de todos aquí”, le comentaba Jorge Fernández. Tiene dos hijos y, aunque está divorciado, ha anunciado que se casa este verano, por lo que pasará a otro estado civil.

Aunque en el viaje de novios se va de crucero con sus dos niños y los tres de su novia, con el dinero que consiga, ha confesado que le encantaría hacer algo muy especial los dos solos: irse a Estados Unidos, alquilar un Mustang y recorrer la Ruta 66 en modo aventura.

Jorge Fernández, que también ha vivido esa experiencia, no ha podido evitar advertirle que el viaje en Mustang, aunque romántico, es más duro de lo que parece: “Llegó el aguafiestas”, ha bromeado Laura Moure mientras el presentador compartía su experiencia.

Jorge Fernández le ha aconsejado que baraje la opción de coger un coche más blando, y aunque el Cadillac no le parece mala idea, Luis tiene claro que el Tesla no es una opción: “A mí las lavadoras con ruedas no me van, yo quiero que haga ruido”, ha dicho entre risas.

Entre él y el presentador han protagonizado un momento muy divertido poniendo en su sitio a los dos mandamases de los coches. ¡Dale al play y no te pierdas este momento!