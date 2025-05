“Es que si no, mi abuela me va a decir: ¿para qué vas?”: Lucía resuelve el panel tras una ronda llena de altibajos

Leyre ha caído en el Pierde turno con 150 euros, pero ha preferido no utilizar el Súper comodín. Una decisión que le ha salido cara, porque justo después su compañera Lucía ha caído en el Me lo quedo y le ha quitado su gajo estrella y el dinero: “No estoy muy fina yo, cualquier comodín me va a venir bien”, decía Lucía con pena por su compañera.

La suerte, sin embargo, ha dado un giro de nuevo y Lucía ha caído en el Se lo doy, devolviéndole a Leyre lo que le había quitado… ¡y con intereses!, porque también ha sumado el Empiezo yo. Después, todo se ha torcido para los tres: Lucía, Manolo y Leyre han perdido el turno consecutivamente.

Finalmente, Lucía ha vuelto a tener un poco de suerte. Aunque ha querido resolver con tan solo 50 euros y la Doble letra, sus compañeros le han animado a seguir tirando: “Es que si no mi abuela me va a decir: ¿para qué vas, si no has resuelto ni un panel?”, confesaba.

Pero la concursante ha seguido el consejo y ha caído en la casilla de 100 euros resolviendo con un total de 150 euros. No es mucho, pero después de su racha, cualquier cantidad sabía a gloria. ¡Veremos si su suerte mejora en lo que queda de programa! Dale al play.