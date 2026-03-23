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Mejores Momentos | 23 de marzo

Josema sorprende a Jorge Fernández con un truco de magia en su presentación

El mago de Albacete ha confesado haber soñado con el presentador antes de venir al programa.

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Josema sorprende a Jorge Fernández con un truco de magia en su presentación

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Adrián Moreno
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En el programa de hoy, algunos concursantes han querido mostrar sus habilidades. La primera ha sido Alejandra, con su capacidad de imitar los sonidos de algunos animales, como la vaca o la cabra; aunque esta última no ha podido realizarlo del todo bien por los nervios.

Josema ha demostrado a Jorge Fernández su habilidad con las cartas participando en un truco de magia. En este, el concursante del atril azul ha hecho elegir al presentador una carta de la baraja de póker; la carta escogida ha sido el cuatro de picas.

Cuando Josema ha dejado la carta en la mesa, no solo era la única de un color distinto a las demás, sino que además en ella había escrito: “Anoche soñé que pensarías en esta carta”. El presentador se ha quedado asombrado, pese a confesar que no es muy fan de la magia.

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