Jorge Fernández, impresionado con la suerte de Mario: ¡resuelve un panel por 2.200 euros!

Tania no sabía la respuesta al panel y ha seguido tirando. Aunque ha caído en la ayuda final, se ha quedado en blanco y no ha dicho ninguna consonante. Esta oportunidad no la ha desaprovechado Mario, que ha hecho ¡un jugadón!

El concursante ha utilizado el “me lo quedo” y le ha quitado todo a su compañera Tania. Con 2.200 euros que ha con seguido acumular el concursante entre lo de Tania y lo que ya tenía se ha lanzado a resolver. ¡Ni se lo creía!, el concursante ha conseguido irse a jugar la final con 4.600 euros.

¡Mario está que se sale!, aunque no ha empezado con buen pie, ha conseguido remontar a sus compañeras y con diferencia. Veremos si consigue ganar la final, pero de momento, ¡revive este momento que Mario ha recibido con tanta ilusión!