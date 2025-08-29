Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 29 de agosto

El bonito gesto de Nacho tras ganar la gran final: “Me quiero ir con mis padres”

El concursante todavía no se ha decidido si se va a un crucero con sus padres o visitar a su familia en Tenerife.

El bonito gesto de Nacho tras ganar la gran final: “Me quiero ir con mis padres”

Publicidad

Luiza Cauduro
Publicado:

Aunque haya perdido la oportunidad de llevarse el gran premio, Nacho ha llegado a la gran final con la cabeza bien alta. Con más de mil euros ya asegurados, el concursante del atril rojo ya tenía lo suficiente para invitar a sus padres a un crucero por Egipto...pero aún tenía ganas de más.

El tema del último panel ha sido “tres para septiembre”, y Jorge Fernández luego se lo ha dicho: “No es tan complicado”. Y, efectivamente, Nacho no ha tenido problemas para resolverlo y llevarse 2.925 euros a casa. Lo que sí está todavía en duda es sobre cómo va a gastar el dinero: ¿en el crucero o en un viaje a Tenerife para visitar a toda su familia?

¡Dale al play y no te pierdas ese momentazo!

Antena 3» Programas» La ruleta de la suerte» Mejores momentos

Publicidad

Programas

El bonito gesto de Nacho tras ganar la gran final: “Me quiero ir con mis padres”

El bonito gesto de Nacho tras ganar la gran final: “Me quiero ir con mis padres”

Jorge Fernández comparte la desesperación de Silvia tras una tirada desastrosa: “¡No me lo puedo creer!”

Jorge Fernández comparte la desesperación de Silvia tras una tirada desastrosa: “¡No me lo puedo creer!”

Tamara

La hermana de Michu habla en exclusiva en Más Espejo sobre la custodia de su sobrina: "No me parece bien que la niña se vaya con Ortega Cano, es un expresidiario"

El deseo de Laura Moure en el último programa del verano: “Que se quede siempre así”
Mejores momentos | 29 de agosto

El deseo de Laura Moure en el último programa del verano: “Que se quede siempre así”

Mercedes, wedding planner
15 AÑOS

Una wedding planner asegura que las fiestas por los 15 años, cada vez más de moda entre las adolescentes españolas, pueden alcanzar los "10.000 euros"

Anciana
ROBOS ANCIANOS

Cae una banda que robaba a mayores haciéndose pasar por técnicos de tele asistencia

A Concha la llamaron diciéndole que su botón de asistencia estaba estropeado, estrategia que utilizaron para robarle.

Regreso del servicio militar
Servicio militar

Algunos colaboradores de Espejo Público, a favor del regreso de 'la mili': "Un ejercicio de realidad"

Países de la Unión Europea, como Alemania, han abierto la puerta a volver a establecer el servicio militar obligatorio a sus ciudadanos. Más Espejo ha abordado el tema y los colaboradores han debatido sobre esta posibilidad en España. ¿Obliga la actualidad a hacerlo?

La reacción de Arguiñano al elaborar unas berenjenas rellenas de bacalao: "No solo me rompo el traje, igual se me caen hasta los piños"

"Un buen recuerdo para toda la vida": receta de berenjenas rellenas de bacalao de Karlos Arguiñano

La reacción de un ganadero que vio arder su finca por un incendio provocado por un joven: “Siento impotencia”

La reacción de un ganadero que vio arder su finca por un incendio provocado por un joven: “Siento impotencia”

Margarita Parra

Pulseras que detectan la presencia de droga en una copa. Hablamos con una de las investigadoras del proyecto: "Los organismos oficiales son los que lo están pidiendo"

Publicidad