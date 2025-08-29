El bonito gesto de Nacho tras ganar la gran final: “Me quiero ir con mis padres”

Aunque haya perdido la oportunidad de llevarse el gran premio, Nacho ha llegado a la gran final con la cabeza bien alta. Con más de mil euros ya asegurados, el concursante del atril rojo ya tenía lo suficiente para invitar a sus padres a un crucero por Egipto...pero aún tenía ganas de más.

El tema del último panel ha sido “tres para septiembre”, y Jorge Fernández luego se lo ha dicho: “No es tan complicado”. Y, efectivamente, Nacho no ha tenido problemas para resolverlo y llevarse 2.925 euros a casa. Lo que sí está todavía en duda es sobre cómo va a gastar el dinero: ¿en el crucero o en un viaje a Tenerife para visitar a toda su familia?

¡Dale al play y no te pierdas ese momentazo!