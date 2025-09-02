Jorge Fernández hace una súper petición: “¡Qué me digan dónde es esto!”

En este caso el panel dice: “Acierto que ilusiona: compras un traje por internet y te queda genial”. Jorge Fernández ha aprovechado el acierto de Asier para hacer un comentario.

El presentador ha dicho que si hay algún sitio donde compres un traje por internet y quede perfecto que se lo digan. Y los concursantes de La ruleta de la suerte le han dado la razón.

Un momento que ha resultado ser gracioso más que nada. ¡No te lo pierdas, pincha en el vídeo de arriba!