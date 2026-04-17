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Mejores momentos | 20 Aniversario

Jorge Fernández se emociona al ver el resumen de estos 20 años de La ruleta de la suerte: “¡Quiero tener este vídeo!”

El equipo del programa ha preparado un vídeo que resume estos 20 años en emisión, y que no ha dejado indiferente a nadie. ¡Emoción, recuerdos y mucha alegría!

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Jorge Fernández se emociona al ver el resumen de estos 20 años de La ruleta de la suerte: “¡Quiero tener este vídeo!”

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La presentación del primer programa de La ruleta hace 20 años, numerosos momentos disfrazados, Jorge Fernández con una paloma en la cabeza o haciendo bici en directo, bailando sevillanas, el momento en el que la banda llega para quedarse…

Hoy, en el 20 aniversario de La ruleta, hemos disfrutado de momentos emblemáticos que quedan para siempre en nuestro recuerdo. Las imágenes que hemos visto de estos 20 años no tienen desperdicio.

¿Recuerdas a Paloma López? Hemos visto su despedida del programa y la llegada de Laura Moure que no ha querido dejar pasar este momento sin mandarle un “abrazo enorme”.

¿Sabes la cantidad de veces que se han llevado el coche los concursantes? También hemos hecho un repaso por todos esos momentazos.

Han sido tantos los momentos que han vivido juntos que, como dice Jorge Fernández, en La ruleta de la suerte ya “forman una gran familia”. ¡A por 20 años más!

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